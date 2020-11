Sieg in Stuttgart hat bei drei Bayern-Profis Spuren hinterlassen

Der FC Bayern trifft am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League auf Atletico Madrid. Nach dem Bundesliga-Spiel am Samstag muss Trainer Hansi Flick aber möglicherweise auf vier Profis verzichten. Nach den Auswechslungen von Jérôme Boateng, Corentin Tolisso und Lucas Hernández beim 3:1-Sieg beim VfB Stuttgart will der Rekordmeister zunächst die Untersuchungen der drei angeschlagenen Profis am Sonntag abwarten. "Bei Tolisso sieht es so aus, dass er eine Muskelverletzung hat. Bei Jérôme muss man abwarten", sagte Flick.

"Ich weiß, meine Mannschaft ist gerade am Limit." Hansi Flick

"Wir werden morgen natürlich alle Spieler untersuchen, die Ärzte werden mir dann Bescheid geben", fügte der Coach hinzu. Auch der eingewechselte Javi Martínez hat vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag muskuläre Probleme.