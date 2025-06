Sieg in Halle: Tennis-Doppel Krawietz/Pütz bereit für Wimbledon

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind bereit für den Rasen-Klassiker in Wimbledon. Das deutsche Tennis-Doppel hat beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen den Titel gewonnen. Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main setzte sich am Sonntag beim Rasenturnier mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen Simone Bolelli und Andrea Vavassori durch und nahm damit erfolgreich Revanche. Im vergangenen Jahr hatten die Italiener an selber Stelle im Endspiel gewonnen. "Geil, dass wir den Titel hier gewonnen haben. Das ist in Deutschland natürlich immer etwas Besonderes", sagte Krawietz nach dem Match.

In München und Adelaide Siegertrophäe verpasst

Die letztjährigen US-Open-Finalisten Krawietz/Pütz lieferten eine konzentrierte Vorstellung in ihrem dritten Endspiel des Jahres ab. In München und Anfang der Saison in Adelaide hatte das Duo um den Titel gespielt, die Siegertrophäe aber verpasst. Auch in Australien waren Bolelli/Vavassori die Gegner, wehrten vier Matchbälle ab und setzten sich durch. Diesmal jubelten Krawietz/Pütz.

Erster Coup in der aktuellen Saison

Für die Sieger des ATP-Finals in Turin vom vergangenen Jahr ist es der erste Coup bei einem Turnier in dieser Saison. Zugleich sammelten Krawietz und Pütz frisches Selbstvertrauen für den anstehenden Klassiker in Wimbledon (ab 30. Juni), bei dem sie vergangenes Jahr im Viertelfinale ausgeschieden waren.