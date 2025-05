Sieg in der "Turnhölle": Würzburg Baskets gleichen Serie aus

Die Würzburg Baskets haben das zweite Spiel in der Viertelfinal-Serie gegen die Basketball Löwen Braunschweig gewonnen. In einem packenden und über weite Strecken herausragenden Basketball-Spiel mit starken Wurfquoten auf beiden Seiten gingen die Würzburger am Ende mit 94:90 als Sieger vom Platz. In der Crunchtime entschieden ein vergebener Freiwurf und der beherzte Einsatz von Youngster Hannes Steinbach, der sich den Rebound holte. Dabei zeigten die Basketball Löwen Respekt vor der Würzburger Kulisse.

Spielmacher Jackson dreht auf

Die Stimmung der altehrwürdigen "Turnhölle" ist berüchtigt, hier sitzen die Fans dicht an dicht und schrien ihre Würzburg Baskets zu einer frühen Führung. Allen voran der Würzburger Spielmacher Jhivvan Jackson, der vor dem Spiel die Trophäe des wertvollsten Spielers der Liga entgegennahm, drehte auf.

Warf er mal daneben, half der Würzburger Kapitän mit wichtigen Dreiern aus: Zac Seljaas, den die Baskets im ersten Playoff-Spiel noch schmerzlich vermissten, ist am Ende bester Werfer mit insgesamt 27 Punkten. Sein geschundener und getapter Nacken hielt. "Es war furchtbar, nur auf meiner Couch zu sitzen und das Spiel zu schauen", sagte er mit Rückblick auf Spiel eins. "Und zu sehen, wie meine Mannschaftskameraden, meine Brüder, meine Freunde, ohne mich kämpfen." Jetzt sei er froh, zurück zu sein und wolle in dieser Saison noch so viele Spiele wie möglich bestreiten, so Seljaas.

Dennis Schröder unterstützt von der Seitenlinie

Die starken Basketball Löwen konnten die Partie immer eng halten, ließen die Würzburger nie davonziehen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 89:89, brachte Jackson die Baskets mit einem Dreier wieder in Führung. Vor den Augen von Weltmeister und Löwen-Hauptgesellschafter Dennis Schröder, ging dann Barra Njie vier Sekunden vor Schluss an die Freiwurf-Linie, warf absichtlich daneben, um den Braunschweigern noch einmal einen eigenen Ballbesitz zu ermöglichen, doch der Ball landet in der Hand von Hannes Steinbach.

Die Baskets gewinnen am Ende mit 94 zu 90. Baskets-Coach Sasa Filipovski weiß, wem er nach dem Spiel zu danken hat, den Fans: "Mit ihrem Anfeuern, mit ihrer Lautstärke. Mit ihrem Jubel. Also, das ist eine Energie, die man auf dem Platz spürt. Wenn dein Herzschlag bei 170 liegt und du Schmerzen hast, ist das von großer Bedeutung, damit du noch mehr gibst, bis zum letzten Atom deiner Kraft", sagte er nach dem Spiel dem BR.

Die Viertelfinal-Serie ist damit ausgeglichen und die Würzburger reisen mit dem Momentum auf ihrer Seite zurück nach Braunschweig für Spiel 3 (am Sonntag, den 25.05., ab 15 Uhr).