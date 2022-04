Sieg in der DEL: Straubing Tigers sichern sich Playoff-Heimrecht

Die Straubing Tigers haben sich am Freitagabend mit einem 6:3-Erfolg (3:0, 1:0, 2:3) gegen die Eisbären Berlin das Heimrecht für das Playoff-Viertelfinale gesichert. Tabellenplatz vier ist den Niederbayern nach Abschluss der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht mehr zu nehmen. Vor rund 4.500 Zuschauern erzielten Mike Connolly, Sandro Schönberger, Travis St. Denis, Yannik Valenti und Tyler Leier (2) die Treffer für die Tigers im Stadion am Pulverturm.

Adler Mannheim als Gegner im Playoff-Viertelfinale

Nach dem zweiten Erfolg gegen Hauptrundensieger Eisbären Berlin binnen einer Woche steht nun fest, dass die Straubing Tigers am Palmsonntag (10.4.) mit einem Heimspiel in die Playoffs starten. Gegner sind im Viertelfinale die Adler Mannheim. Die Serie wird im Modus "best of five" gespielt. Das heißt, dass die Mannschaft für das Weiterkommen drei Siege braucht. Die weiteren Termine sind am 12. April (in Mannheim), 14. April (in Straubing), 16. April (in Mannheim) und 18. April (in Straubing).

Verletzungsbedingte Ausfälle

Im Kampf um den Meistertitel in der Deutschen Eishockeyliga steht Trainer Tom Pokel nicht der komplette Kader zur Verfügung. So fehlten am Freitagabend gegen Berlin erneut der länger verletzte Trent Bourque sowie Benedikt Schopper, Andi Eder und Stephan Daschner. Daschner könnte zum Playoff-Auftakt wieder fit sein, heißt es seitens der Tigers. Bei Benedikt Schopper, der sich vergangenen Sonntag in Berlin verletzt hatte, stehe die genaue Diagnose nach wie vor aus.

Tigers Mitfavorit auf das Finale

Die Straubing Tigers haben in den vergangenen Wochen mit einer beeindruckenden Siegesserie überzeugt und sich so zum Mitfavoriten auf das Finale gemacht. Insgesamt holten die Niederbayern in 54 Hauptrundenspielen 29 Siege. Sie haben 96 Punkte auf ihrem Konto.