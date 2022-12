Sieg gegen Bayreuth: Bayern Basketballer im Pokal-Halbfinale

Bayreuth nach dem ersten Viertel in Führung

Die Münchner starteten vor heimischem Publikum mit so viel offensivem Schwung in die Partie, dass die Gäste bereits in den ersten vier Minuten ihre fünf Teamfouls aufbrauchen mussten. In der Folge stockte das Bayern-Spiel aber. Das EuroLeague-Spiel weniger als 48 Stunden zuvor gegen Maccabi Tel Aviv schien dezimierten Münchnern noch etwas in den Knochen zu stecken, weshalb sie gegen engagiert aufspielende Bayreuther nur schwer ins Spiel kamen. Der 13:14 Rückstand nach dem ersten Viertel war folgerichtig.

Bayern ziehen noch vor der Halbzeit davon

Auch im zweiten Viertel hielten die Oberfranken die Partie lange offen, am Ende zogen die Bayern aber davon und stellten auf 47:30 zur Pause. In der zweiten Halbzeit geriet der Sieg kaum noch in Gefahr. Die Bayreuther schafften es aber kurzzeitig, den Rückstand auf neun Punkte zu verkürzen. Am Ende blieb es beim klaren 80:63, das den Münchnern die siebte Teilnahme am Final-Turnier ermöglicht.