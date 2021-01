Sieg auf Schalke - FC Bayern baut Tabellenführung aus

Müller und Lewandowski treffen

Thomas Müller (33., 88.), Robert Lewandowski (54.) und David Alaba (90.) trafen für die Gäste in der leeren Arena "Auf Schalke". Wenn sich die Münchner etwas vorwerfen müssen dann nur, dass sie - wie schon seit Wochen - in Sachen Chancenauswertung nicht konsequent genug sind. Mehr Treffer wären durchaus drin gewesen.

Umgekehrt präsentierte sich Schalke bei weitem nicht so schwach wie im Hinspiel und wie es das Ergebnis andeutet. Der Tabellenletzte mühte sich nach Kräften und tauchte doch einige Mal gefährlich vor dem Tor von Manuel Neuer auf. Doch diesmal bleiben die Bayern - anders als so oft in den vergangenen Wochen - ohne Gegentor.

"Wir haben die Woche super durchgezogen. Wir haben dreimal gewonnen in drei Spielen. Wir haben neun Punkte geholt. Wir sind einen Riesenschritt nach vorne gekommen in der Tabelle. Das ist das, was zählt." Thomas Müller nach dem Spiel

Sehen Sie die ersten Bilder des Spiels im Free TV in Blickpunkt Sport ab 21.45 Uhr im BR Fernsehen und im Stream.