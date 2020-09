Siebter PSG-Star: Mbappé positiv auf Corona getestet

Den Testbefund bei Kylian Mbappé bestätigte das Management der französischen Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend. Zuvor hatte Mbappé noch am Training des Teams von Trainer Didier Deschamps teilgenommen. Danach wurde der Angreifer von Paris St. Germain umgehend über das Untersuchungsergebnis informiert.

Ausfall bei der Équipe Tricolore und beim Ligastart

Mbappé fehlt damit dem Fußball-Weltmeister im Nations-League-Duell am Abend mit dem WM-Zweiten Kroatien. Und am Donnerstagabend steht bei Paris St. Germain eigentlich das erste Spiel in der neuen Saison bei RC Lens an, am Sonntag das erste Heimspiel gegen Olympique Marseille.

Weitere Stars wie Neymar auch betroffen

Der 21-jährige Stürmer ist bereits der siebte Corona-Fall in der Mannschaft von PSG. Vorher war bereits ein halbes Dutzend Spieler des deutschen Trainers Thomas Tuchel positiv auf Corona getestet worden, darunter auch der brasilianische Superstar Neymar. Paris gehen vor dem Ligaauftakt so langsam die Spieler aus.

Der war zuvor noch beim Champions-League-Finale in Lissabon nach der 0:1-Final-Niederlage gegen den FC Bayern München von David Alaba umarmt und getröstet worden.