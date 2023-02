Siebter Neuzugang: Renato Veiga kommt zum FC Augsburg

Winther-Leihe zu Bröndby IF

Ebenfalls am Dienstagabend wurde bekanntgegeben, dass Innenverteidiger Frederik Winther vom FCA bis zum Saisonende zu Bröndby IF in die erste dänische Liga ausgeliehen wird. Winther kam in dieser Saison nur auf ein Spiel unter Trainer Maaßen.

Augsburger Winter: Sieben Neue - fünf Abgänge

Der FC Augsburg hat damit eine ereignisreiche Wintertransferperiode hinter sich. Reuter hatte am Montag den Transfer von Nathanael Mbuku (20) bekannt gegeben. Zuvor hatte der FCA Arne Engels (19), Dion Beljo (20), David Colina (22), Irvin Cardona (25) und Kelvin Yeboah (22) geholt. Dazu kam Sergio Cordova (25) nach seiner Ausleihe zurück.

Mit den Verkäufen von Carlos Gruezo (San Jose) und Florian Niederlechner (Hertha BSC) sowie den Leihen von Raphael Framberger (SV Sandhausen), Lukas Petkov (SpVgg Greuther Fürth) und Winther verließen fünf Spieler den Verein. Besonders der lukrative Verkauf von Gruezo (Ablösesumme: 3,7 Millionen Euro) dürfte die Ausgaben in etwa egalisiert haben.

Auffällig an den Transfers ist, dass Stefan Reuter und der FC Augsburg trotz der schwierigen Ausgangslage in der Liga vor allen Dingen auf junge Spieler setzen. In den ersten Ligaspielen schien das Konzept allerdings aufzugehen. Viele der neuen Spieler konnten direkt überzeugen.