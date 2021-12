Sieben Gegentore - Nächste Klatsche für Greuther Fürth

14 Spiele, ein Punkt, 46 Gegentreffer. Der Saisonstart der SpVgg Greuther Fürth war ohnehin schon historisch schlecht. Nach dem blamablen 1:7 bei Bayer Leverkusen hat Fürth nun den nächsten Negativ-Rekord für sich alleine: Noch nie hat eine Mannschaft in der Fußball Bundesliga zwölf Spiele in Folge verloren.

Die Abwehr bleibt das große Problem von Stefan Leitl. Mit drei verletzen Innenverteidigern stellt die Aufstellung der hintersten Reihe den Fürth-Trainer regelmäßig vor große Probleme. Vor dem Spiel in Leverkusen kassierten die Mittelfranken sechs Tore gegen Hoffenheim und vier gegen Borussia Mönchengladbach.

Dudziak kontert Leverkusens Doppelschlag

In der BayArena sollte diese negative Serie nicht abreißen. Marius Funk hatte wieder einmal keinen schönen Arbeitstag. Der Fürth-Torwart musste sieben Mal hinter sich greifen. Das erste Mal nach elf Minuten. Bis dahin war der Underdog gut in die Partie gestartet, hatte die Anfangsphase sogar bestimmt. Doch mit dem ersten Torschuss der Partie setzte Leverkusens Amine Adli gleich die Weichen in Richtung Heimsieg. Edmond Tapsoba erhöhte kurz darauf auf 2:0 (17.)

Kurz konnte Fürth doch hoffen. Die Mannschaft stabilisierte sich nach dem Doppelschlag, kam wieder in die Partie zurück und konnte durch Jeremy Dudziak sogar den Anschlusstreffer erzielen (33.). Doch die wackelige Fürther Abwehr machte noch vor der Pause alles zunichte. Kein Druck, keine Zuteilung, kein Zweikampfverhalten. Patrick Schick konnte unbedrängt den Ball am Sechzehner annehmen und den ebenfalls ziemlich freien Piero Hincapié bedienen. Der traf aus spitzem Winkel und ließ dabei auch Funk nicht gut aussehen.

Schicks Viererpack macht die Blamage perfekt

Und auch nach der Halbzeit lieferte Fürth genügend Argumente für Kapitän Branimir Hrgota, der vor allen Dingen die Verteidigungslinie der Fürther am vergangenen Spieltag als "nicht bundesligatauglich" bezeichnet hatte. Patrick Schick schraubte mit einem Viererpack (49., 69., 74., 76.) das Gegentor-Konto von Greuther Fürth in die Höhe.

Mit 46 Gegentoren ist Fürth die Schießbude der Liga. Den nächst-schlechtesten Wert liefert Hertha BSC Berlin mit 19 Gegentreffern (und einem Spiel) weniger. Nach der Klatsche in Leverkusen dürfte sich die Spielvereinigung vor allen Dingen auf die Winterpause, die in drei Spielen ansteht, freuen. Hoffnung auf einen Klassenerhalt dürfte es derweil kaum noch geben.