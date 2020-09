Sicherheitstraining für Fahrrad-Rückkehrer

Ein asphaltiertes Rechteck an der Floßlände ist das Übungsgelände. Eine Trainerin und zwei Trainer empfangen bis zu zehn Kursteilnehmerinnen mit ihren eignen Rädern. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in München bietet in regelmäßigen Abständen ein solches Sicherheitstraining an. Es gibt sowohl den Grundkurs "Fahr sicher und souverän" als auch einen Aufbaukurs, bei dem die Übungen auf Schotter stattfinden.

Vom Auf- bis zum Absteigen alles unter Kontrolle

Der Grundkurs hat einen festen Ablauf: Nach einem Sicherheitscheck wird von den Trainern gezeigt: richtiges Auf- und Absteigen, Balance halten beim Langsamfahren, Fahren in der Grundposition (stehend), Bremsen (Vorderrad, Zielbremsung), Fahren in Kurven.

In den etwa drei Stunden des Kurses haben die Teilnehmer genügend Gelegenheit, alles ausreichend zu üben. Mit am schwierigsten ist für viele das Fahren in einer 180-Grad-Kurve.