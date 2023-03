Showdown in Straubing: Tigers kämpfen um Halbfinaleinzug

Halbfinale oder Urlaub! Nur mit einem Heimsieg können die Straubing Tigers am Abend ein plötzliches Saisonende verhindern. Im mit rund 4.500 Zuschauern erneut ausverkauften Stadion am Pulverturm kommt es Mittwoch Abend ab 19.30 Uhr zum entscheidenden Spiel 7 gegen die Wolfsburg Grizzlys im Viertelfinale der Playoffs in der Deutschen Eishockeyliga (DEL).

Chance zum Weiterkommen am Sonntag dramatisch vergeben

Die erste Möglichkeit zum Weiterkommen hatten die Niederbayern am vergangenen Sonntag dramatisch vergeben. Sie unterlagen trotz zweimaliger Führung in Wolfsburg in der Verlängerung mit 3:4. Tigers-Kapitän Sandro Schönberger gibt sich für das Entscheidungsspiel optimistisch: "Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert, dieses Spiel zu gewinnen, egal was es kostet. Und das werden wir rein legen."

Straubing Tigers: Rekord-Saison in der DEL

Für die Straubing Tigers wäre der Einzug ins Playoff-Finale die Krönung einer Rekord-Saison. Nie zuvor hatten die Niederbayern in der DEL mehr Punkte gesammelt. Außerdem schlossen sie die Hauptrunde nach 56 Spielen als beste Heimmannschaft ab. So setzen die Straubinger auch im entscheidenden Playoff-Spiel gegen die Grizzlys auf ihre Heimstärke. Denn die extrem laute Halle in Straubing setze Kräfte frei, betont Schönberger. Im Gespräch mit dem BR sagte der Angreifer, die Unterstützung der Fans sei die ganze Saison über schon großartig, aber in den Playoffs seien noch ein paar Prozent dazu gekommen. Das helfe dem Team enorm. Das siebte Playoffspiel, das vierte in dieser Serie in eigener Halle, war bereits nach rund 20 Minuten restlos ausverkauft.

Vor elf Jahren das letzte Mal im Halbfinale

Mit einem Erfolg gegen Wolfsburg könnten die Tigers ihren bisher größten Erfolg in ihrer DEL-Geschichte wiederholen. Vor elf Jahren schafften sie ebenfalls den Sprung ins Halbfinale, Gegner damals waren ebenso die Wolfsburg Grizzlys.

Der Gegner im Halbfinale steht bereits fest. So tritt der Sieger des Spiels am Abend bereits am Freitag beim EHC Red Bull München an. Auch das Halbfinale wird in einer Serie "best-of-seven" gespielt.