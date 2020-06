Showdown in Liga zwei: Nürnberg gefordert, Fürth genervt

1. FC Nürnberg oder Karlsruher SC - wer packt den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga, wer muss in die Relegation? Der Club kann mit einem Sieg bei Holstein Kiel aus eigener Kraft drinbleiben. Verliert Nürnberg aber oder spielt nur Unentschieden, wird ausgerechnet die SpVgg Greuther Fürth zum Zünglein an der Waage. Denn die "Kleeblättler" empfangen den Karlsruher SC, derzeit zwei Punkte hinter dem Club auf dem Relegationsrang.

Dass von außen soviel vermeintliche Brisanz in das Saisonfinale getragen wird - angesichts der Nürnberg-Fürth-Konstellation - nervt vor allem die Spielvereinigung. "Der Club sollte sich erstmal auf sich selber verlassen. Das ist auch die Message. Wir spielen für uns. Wir wollen unsere gute Saison auch gut zu Ende bringen", sagte Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi.

Auch Trainer Stefan Leitl ärgerte sich in der Abschlusspressekonferenz am Freitag (26.06.2020), dass sowenig über Fürth und soviel über den Rivalen aus Nürnberg gesprochen wird. "Für uns und für unsere Fans steht unser Erfolg an erster Stelle. Wir hätten die Aufmerksamkeit auch mal verdient. Da ist mir zu viel Thema, was passiert bei unserem Nachbarn da drüben", sagte Leitl.

Verständlich: Denn das "Kleeblatt" kann aus einer guten Saison noch eine sehr gute machen. Im Idealfall klettern die Fürther mit einem Heimsieg gegen Karlsruhe noch bis auf Platz sechs.