Showdown in der BBL: "Wer Angst hat, sollte zuhause bleiben"

Mit 2:0 lagen die Basketballer des FC Bayern im Play-off-Halbfinale gegen Bonn vorne. Alles sah nach einem klaren Finaleinzug der Münchner aus. Doch die letzten beiden Spiele verloren sie, konnten Heimvorteil nicht nutzen. "Natürlich hat das Momentum gewechselt. Wir müssen nach Bonn, es wird dort vollbesetzt sein", erklärte der Italiener. Den Baskets schiebt er nach ihrer Aufholjagd die unangenehmere Favoritenrolle zu.

Bayern-Basketballer: Fehler abstellen und Level anheben

Trinchieri fordert von seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung: "Wir müssen einfach besser spielen, denn wir haben unser Level nicht angehoben." Mit Unverständnis reagierte er auf die Nachlässigkeiten in den vergangenen zwei Partien in der Verteidigung und bei den Rebounds. Diese Fehler hatten den Münchnern das Entscheidungsspiel bei den Baskets in Bonn (8.6., 20.30 Uhr) eingebrockt.

Trinchieri: Ausgangslage "schwierig", Angst verboten

Jetzt fordert Trinchieri den vollen Einsatz. "Wer immer Angst davor hat, ins fünfte Spiel zu gehen und zu gewinnen, sollte zuhause bleiben", lautete die Ansage des Coaches an sein Team. Im Alles-oder-Nichts-Spiel könne alles passieren. Die Ausgangslage sei "schwierig, aber mal sehen", erklärte der Italiener. "Wir werden alles geben, damit wir in die Finals kommen", versprach Bayerns Shooting Guard Nihad Djedović.

Leichtsinn muss endgültig abgelegt werden

Um dahin zu kommen, sollten die Bayernbasketballer allerdings ihre Unachtsamkeiten ablegen. Als sie in der Halbfinalserie vor wenigen Tagen noch mit 2:0 in Führung lagen, hatte ihr Trainer angesichts des trügerischen Vorsprungs vor Leichtsinn gewarnt. Derartige Gedanken seien zwar menschlich, doch er wolle dagegen ankämpfen, sagte Trinchieri. Nach dem 80:83 im vierten Spiel der Best-of-five-Serie am Montagabend steht fest: zumindest dieser Kampf ging verloren. Nun bleibt den Münchnern die allerletzte Chance, um das Finale gegen Alba Berlin zu erreichen.