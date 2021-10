Showdown im Tabellenkeller: Fürth empfängt Bochum

Während sie in Fürth also auf den ersten Heimsieg der Bundesliga-Geschichte hoffen, spricht man auch in Bochum in der noch jungen Saison von einer "Findungsphase", in der man sich befinde. Ähnlich wie das "Kleeblatt" zeigte der VfL in der laufenden Saison schon einige passable Leistungen, belohnte sich am Ende aber nicht.

Bochum noch ohne Auswärtspunkte

"Wir müssen natürlich schauen, dass man schnell in der Liga lernt. Wir sind weiterhin in einem Entwicklungs- und einem Lernprozess", nennt Bochum-Coach Thomas Reis das. In den bisherigen Saisonauswärtsspielen gab es noch keinen Punkt für den VfL. Bei Gegner wie München, Leipzig und Wolfsburg aber nicht unbedingt überraschend.

Beim Mitaufsteiger erwartet Reis allerdings ein Duell auf Augenhöhe und hat klare Vorgaben: "Jetzt fahren wir nach Fürth und wollen möglichst gut abschneiden, das heißt Punkte mitnehmen ... Ich kann nur sagen, dass die Stimmung sehr gut ist und wir auf jeden Fall mit Selbstvertrauen nach Fürth fahren. Wir freuen uns auf dieses Spiel, wo es diesmal keinen Favoriten gibt."