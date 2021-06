Bayerns Basketballer jagen nach dem vierten Meistertitel

Am Mittwoch beginnt das Play-Off-Finale um die deutsche Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga: Der FC Bayern München trifft auf Titelverteidiger Alba Berlin. Im deutschen "Clasico" der Korbjäger versprechen die aktuell besten zwei Mannschaften ein letztes Aufbäumen. Denn das Format mit fünf Spielen in sieben Tagen fordert die restlichen körperlichen und mentalen Reserven, die beide Teams nach so einer XXL-Saison noch haben. Dafür dürfen erstmals seit vielen Monaten wieder Fans in die Hallen.

"Es wird einfach darum gehen, was noch drin ist und wer noch was aus sich rausquetschen kann." Alba-Manager Marco Baldi

XXL-Saison mit der Teilnahme an drei Wettbewerben

Alba steht vor dem 80. Pflichtspiel in dieser Saison, die Bayern müssen wegen ihrer herausragenden Extraschicht im Viertelfinale der Euroleague sogar schon zum 87. Mal aufs Parkett. Und die härteste Prüfung steht jetzt erst an: Die ersten zwei Partien in Berlin und die beiden folgenden am Wochenende in München steigen jeweils innerhalb von 26 Stunden.

Da ist sehr viel Energie gefragt. An die große Basketball-Kunst sei deshalb bei dem Showdown nicht zu denken, warnte Bayern-Kapitän Nihad Djedovic: "Ich gehe davon aus, dass das Finale von der Qualität her nicht so viel zeigen wird." Der 31-Jährige, der nach einer langen Verletzungspause pünktlich zur Spielserie gegen seinen Ex-Verein wieder einsatzfähig ist, freut sich auf die bevorstehenden Partien.

Vier Finalerfolge in Serie für den FC Bayern

Djedovic geht mit einem guten Gefühl ins Play-Off-Finale, immerhin konnte er mit den Bayern zuletzt den 85:79-Pokalerfolg Mitte Mai in München bejubeln.