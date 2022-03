Shiffrin siegt in der Abfahrt - und legt im Gesamtweltcup vor

Der Kampf zwischen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova um den Gesamtweltcup nimmt drei Rennen vor Saison-Schluss noch einmal richtig an Fahrt auf. Die US-Amerikanerin siegte mit der hohen Startnummer 21 mit 0,10 Sekunden Vorsprung auf die zeitgleichen Christine Scheyer aus Österreich und der Schweizerin Joanna Hählen. Vlohva landete auf den 16. Platz. Damit baut Shiffrin ihren Vorsprung auf 156 Punkte aus. 300 Punkte sind noch zu vergeben.

Kleine Kristallkugel für Goggia

Nur zwei Athletinnen hatten vor dem finalen Rennen noch Chancen auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel für die Disziplinenwertung. Sofia Goggia führte das Ranking mit 482 Punkten an und war aufgrund von vier Erfolgen in den bisherigen acht Abfahrten eindeutig in der Favoritenrolle. Hinter der Italienerin lauerte Corinne Suter aus der Schweiz, die mit 407 Zählern aber bereits einen großen Rückstand aufwies und auf ein kleines Wunder hoffen musste. Doch das Wunder passierte nicht -Suter, Olympiasiegerin in der Abfahrt, wurde nur 19. - Goggia reichte Platz 12 für den Triumph.

Weidle zum Saisonabschluss nicht in den Punkten

Kira Weidle, die in der Abfahrt in Zauchensee den zweiten Platz belegte, ging mit starken Rückenschmerzen an den Start. Im oberen Streckenabschnitt war die 26-Jähriuge gut unterwegs, doch dann schienen die Kräfte nachzulassen und sie verlor sukzessive Zeit. Am Ende reichte es für Weidle für Platz 18 (+ 0,81). Damit lag sie außerhalb der Punkteränge - beim Saisonfinale bekommen nur die ersten 15 Platzierten Weltcup-Punkte.