Shiffrin holt sich ihre erste WM-Goldmedaille im Riesenslalom

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin holte sich die Goldmedaille vor Federica Brignone aus Italien (+0,12) und der Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,22). Die drei deutschen Starterinnen spielten erwartungsgemäß keine Rolle.

Shiffrin bringt Platz eins ins Ziel

Shiffrin lag nach dem ersten Lauf in Führung. Ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Lokalmatadorin Tessa Worley betrug vor dem Finale allerdings nur 0,12 Sekunden. Dritte nach der ersten Fahrt war die italienische Kombinations-Weltmeisterin Brignone (+0,31 Sekunden).

Im Finale setzte die Norwegerin Ragnhild Mowinckel durch eine besonders gute Vorstellung im Schlussabschnitt die Konkurrenz unter Druck. Brignone rettete aber eine Zehntel Vorsprung ins Ziel und sicherte sich damit die Silbermedaille. Worley schied bei ihrer Heim-WM auf dem Weg zur Bestzeit aus. Damit hatte Mowinckel Bronze sicher. Am Ende behielt Shiffrin die Nerven und holte sich ihre erste Goldmedaille dieser Titelkämpfe.

Trennung vom Trainer, dann erstmals Riesenslalom-Weltmeisterin

Für Shiffrin ist es die insgesamt 13. WM-Medaille und die zweite bei den laufenden Titelkämpfen in Frankreich nach Silber im Super-G. Weltmeisterin im Riesenslalom ist die erfolgreichste Skirennfahrerin der Historie, die sich in den vergangenen Tagen überraschend von ihrem langjährigen Trainer Mike Day getrennt hat, zum ersten Mal. 2018 hatte sie in dieser Disziplin bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang triumphiert.

Enttäuschendes DSV-Ergebnis

Die deutschen Teilnehmerinnen Kira Weidle (SC Starnberg) und Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf) waren im ersten Lauf ausgeschieden. Emma Aicher (SV Mahlstetten) erreichte einen Platz jenseits der Top-30.