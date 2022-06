Serge Gnabry zwischen DFB-Lust und Bayern-Frust

Bei der heiklen Vertragsfrage gefror das ansteckende Lächeln im Gesicht von Serge Gnabry sekundenschnell. "Zu meiner eigenen Vertragssituation will ich mich hier nicht äußern, deswegen dazu bitte keine weiteren Fragen mehr", sagte der Profi von Bayern München bestimmt. Aus dem freundlichen jungen Mann, der sich eben noch vor Lachen über den ungeschickten Timo Werner auf dem Rasen gekugelt hatte, wurde der kühle Schweiger.

Dass ihn das Thema nervt, wurde im DFB-Quartier in Herzogenaurach deutlich - auch wenn Gnabry ("Wir haben große Lust") viel Vorfreude auf den Auftakt in der Nations League gegen Europameister Italien am Samstag (20.45 Uhr/Radio-Livereportage im BR24 Livecenter) in Bologna versprühte.