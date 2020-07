Serge Gnabry - vom Toptalent zum Führungsspieler

Vor allem mit Serge Gnabry kam da ein junger Spieler, dessen Zukunft man so gar nicht einschätzen konnte. Dessen fußballerische Vita war bis dahin vor allem eins: nicht konstant. Gnabry, der schon als 16-Jähriger vom VfB Stuttgart in seiner Geburtsstadt in die Nachwuchsakademie des FC Arsenal gewechselt war, hatte bis dahin eigentlich erst eine Saison sein Können aufblitzen lassen.

Torschützenkönig bei Olympia 2016

In der Spielzeit 2016/17 avancierte er bei Werder Bremen in seinem ersten Bundesligajahr zum Stammspieler, traf elf Mal. Die U21-Nationalmannschaft führte er bei der EM 2017 zum Titel. Bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 wurde er Torschützenkönig.

Rückblickend sieht er Olympia als ein Schlüsselerlebnis in seiner Karriere: "Ich hatte davor eine lange Leidenszeit mit einer Verletzung und kaum Spielzeit ... Die Entscheidung fiel dann für Olympia, wo es einfach lief für mich. Ich habe es genossen, endlich wieder zu spielen und unvergessliche Momente erlebt."

Nur 21 Profieinsätze bei Arsenal

In England war ein solcher Durchbruch bis dahin lange nicht abzusehen. 2012 hatte er bei Arsenal seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Gnabry pendelte aber meist zwischen dem Profi- und den Nachwuchsteams. 21 Einsätze nur absolvierte er für das Profiteam zwischen 2012 und 2016 in Premier League, Champions League & Co. Zur Saison 2015 wurde Gnabry an Ligakonkurrent West Bromwich ausgeliehen. Dort lief er einmal bei den Profis, drei Mal im Nachwuchsteam auf.

England hat Gnabry "als Person gestärkt"

Missen will Gnabry die Zeit auf der Insel trotzdem nicht. Sie habe ihn "männlicher" gemacht, erklärte er einmal in einem Interview, "weil ich mich einer anderen Kultur anpassen musste, weit weg von zuhause war und mir nur die Besuche und Telefonate in die Heimat blieben." Dann der Wechsel vom Jugend- in den Profifußball bei Arsenal: "Das sind alles Dinge, die einen als Person stärken."