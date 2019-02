Sepp Maier: Der Torhüter, der immer Lausbub blieb, wird 75

Wenn er über seine Erfolge spricht, gibt es bei ihm auch etwas zu lachen. "Ich habe das wohl immer schon in mir gehabt. Ich war ein richtiger Lausbub, wie man in Bayern sagt", erzählt Maier. Im Profigeschäft nutzte er das Ventil des Spaßes regelrecht, um sich auch in kniffligen Situationen ablenken zu können. Bereits beim Warmmachen "habe ich dann immer so ein bisschen Sparifankerl getrieben, wie diese Art von Spaß bei uns heißt. Ich habe dabei den Ball eben nicht mit den Händen gefangen, sondern einen Handstand gemacht und den Ball mit dem Schuhabsatz 'rausgeschlagen", erzählt er. Seine bekannteste Einlage zeigte er im Jahr 1976, als er im Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum im Olympiastadion auf Entenjagd ging. Das Tier hatte sich in der arg spannungsarmen Partie nahe dem Strafraum niedergelassen. Maier hechtete ihr hinterher, konnte sie aber nicht fangen.

Exzellente Torwarttechnik und selbstgebastelte Handschuhe

Aber nicht dieser Jagdeinsatz, sondern seine Torwarttechnik brachten ihm den Spitznamen "Katze von Anzing" ein. Durch seine besondere Spritzigkeit und Sprungkraft kam der geschmeidige und schnelle Keeper an Bälle, die unhaltbar schienen. Dafür hatte er sogar seine eigenen Handschuhe gebastelt. Auf handgenähte Frotteefingerlinge hatte er Auflagen vom Tennisschläger oder Polsterverbände vom Physiotherapeuten geklebt. Diese halfen ihm auch bei einem seiner besten Spiele, der Wasserschlacht von Frankfurt. Gegen spielerisch starke Polen parierte er mehrfach glänzend trotz großer Pfützen in seinem Strafraum. Auch dadurch ebnete er den Weg zu seinem größten Erfolg: Dem Sieg im anschließenden Finale der Weltmeisterschaft 1974 in München.