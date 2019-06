Sensation: Raptors haben gegen NBA-Champ Golden State Matchball

Die Toronto Raptors sind In der nordamerikanischen Basketballprofiliga NBA nur noch einen Sieg vom Titel entfernt. Die Kanadier gewannen bei Serienmeister Golden State mit 105:92. In der best-of-seven-Serie steht es jetzt 3:1. Damit hat Toronto in der Nacht von Montag auf Dienstag zu Hause Matchball. Es wäre der erste Titel für ein kanadisches Team.

Golden State von Verletzungen geplagt

Die Golden State Warriors hatten die Liga in den letzten Jahren dominiert und waren als klarer Favorit in die Finalserie gegangen. Zwischen 2015 und 2018 holten sie drei Titel. In diesem Jahr hat das Team um Superstar Steven Curry aber mit Verletzungen zu kämpfen. Allstar Kevin Durant fällt noch auf unbestimmte Zeit aus, Center DeMarcus Cousins kommt nach einer Oberschenkelverletzung gerade erst zurück und Klay Thompson hatte das dritte Spiel in der Finalserie aussetzen müssen.

Arena in der Warriors gilt eigentlich als Festung

Die Oracle Arena der Warriors gilt als die lauteste in der ganzen Liga. Die Heimstärke des Teams ist berüchtigt. Nun konnten die Raptors zweimal hintereinander auswärts gewinnen. Besonders tragisch: nächste Saison ziehen die Warriors auf die andere Seite der Bay Area nach San Francisco. Es könnte das letzte Mal gewesen sein, dass die Warriors in der Oracle Arena gespielt haben.

Kahwi Leonard führt Raptors zum Sieg

Bester Werfer der Raptors war Superstar Kahwi Leonard mit 36 Punkten. Bei den Warriors kam Rückkehrer Klay Thompson auf 28 Punkte.