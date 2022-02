Selina Jörg zu Olympia: "Psycho-Terror für die Sportler"

Bis zum letzten März haben ihr Snowboard und sportliche Wettkämpfe das Leben von Selina Jörg aus Oberstdorf bestimmt. Gold und Bronze bei den Weltmeisterschaften in Rogla waren noch mal ein echter Höhepunkt in der Karriere der Sonthofenerin. Doch seitdem hat sich viel getan: Direkt nach dem Karriereende wurde die 34-Jährige schwanger, kurz vor Weihnachten bekam sie dann ihre Tochter Nele und spätestens das änderte ihr Leben nochmal komplett.

Kann auf Spiele in Peking verzichten

Doch ganz ohne Sport geht es natürlich auch trotz sechs Wochen altem Kind nicht, besonders nicht während der Olympischen Spiele. Selina Jörg war selbst bei drei Olympischen Winterspielen dabei. Vor vier Jahren holte sie in Südkorea die Silbermedaille. Auf die Spiele in Peking in diesem Jahr kann sie aber gut verzichten.

Vieles an Olympia fehlt dieses Jahr

"Ich glaube, das ist so ein richtiger Psychoterror für die Sportler im Vorfeld, ob sie wegen Corona starten dürfen oder nicht. Also es sind keine Spiele, wie man sie sich wünscht oder wie man es von den vorherigen Spielen so kennt", meint Selina Jörg im BR-Interview. Das deutsche Haus und die Parties am Abend, alles, was Olympia im Nachhinein ausgemacht habe, werde dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.

Selina Jörg "Olympia ist viel zu aufgeblasen"

Doch Selina Jörg sieht nicht nur die Spiele in China kritisch. Die gesamte Olympische Bewegung entwickelt sich ihrer Meinung nach seit Jahren in die völlig falsche Richtung: "Einfach weil das ganze Olympia nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Es ist viel zu aufgeblasen. Es steckt einfach nur Kohle dahinter."

Kontakt mit ehemaligen Kollegen übers Handy

Die Sportler nimmt sie bei ihrer Kritik aber bewusst aus. Diese hätten es vor Ort mit allen Corona-Auflagen schon schwer genug. Das bekommt Selina Jörg auch von ihren ehemaligen Team-Kolleginnen und Kollegen mit. Übers Handy ist sie nach wie vor in regem Austausch und fiebert trotz allem mit: Der Wecker für die Finalläufe im Snowboarden ist schon programmiert.

Fiebert bei vielen Sportarten mit

Doch Selina Jörg ist auch Allgäuerin und Wintersport-Fan und da begrenzt sich ihr Interesse nicht nur aufs Snowboarden. Wenn es Töchterchen Nele zulässt wird der Fernseher in den kommenden Tagen wohl so manche Nacht- und Frühschicht erleben: "Ich kenne aus fast jeder Sportart jemanden persönlich. Andi Sander im Ski Alpin, Kombinierer Johannes Rydzek oder Katharina Althaus, die jetzt im Skispringen als Favoritin hinfliegt. Da gibt es viele Sachen, die ich mir anschauen will. Ich freu mich schon auf die kommenden zwei Wochen!"