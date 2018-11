Selbstvertrauen für Löws Jungspunde vor möglichem "Endspiel"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich dank ihrer "jungen Wilden" für das mögliche Abstiegs-Endspiel in der Nations League am Montag (20.45 Uhr) gegen die Niederlande warmgeschossen. Die Tor-Debütanten Leroy Sane (8.) und Niklas Süle (25.) sowie Serge Gnabry (40.) sorgten mit ihren Treffern für den vierten und gleichzeitig höchsten deutschen Sieg in 2018. Letztmals gab es ein Spiel von Löws Mannschaft mit drei Treffern im September 2017 in Stuttgart gegen Norwegen.

Lob vom Bundestrainer und seinem Kapitän

Dementsprechend zufrieden äußerte sich Bundestrainer Joachim Löw. "Die erste Hälfte war gut, wir hatten eine gute Spielkontrolle. Wir haben in einigen Situationen in die Tiefe gehen können, Dynamik hergestellt und zwei Tore schön herausgespielt“, sagte der Coach.

"Das war ein guter Start", bilanzierte Kapitän Manuel Neuer und erklärte: "Wir wollen das Jahr mit den beiden letzten Spielen gut zu Ende bringen. Wir haben ein schwieriges Jahr mit der Nationalmannschaft durchleben müssen". Mit Blick auf das niedrige Durchschnittsalter meinte der Torhüter: "Das sind alles gestandene Spieler, sie spielen bei internationalen Top-Vereinen. Jeder junge Spieler ist sehr hungrig. Wir haben eine gute Mischung in der Mannschaft." DFB-Präsident Reinhard Grindel stellte seinem Team "die Note zwei" aus. "Unbekümmert und stabil sowie mit einem neuen Gesicht, das an den Confed Cup erinnert", so beschrieb er die erneuerte Mannschaft.

Selbstkritischer Blick auf die zweite Halbzeit

Löw wie auch Gnabry gaben sich aber auch besonders wegen der zweiten Halbzeit selbstkritisch. "In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen zu passiv in den Zweikämpfen, da hätten wir eine Schippe drauflegen können", sagte Gnabry. Der Bundestrainer betonte, dass nicht nur die zahlreichen Wechsel, sondern auch einige Ungenauigkeiten, den Spielfluss gemindert hatten. "Wir hatten auch nicht mehr so die Raumaufteilung und weniger Ordnung. Da hatten wir auch wieder etwas Durcheinander", lautete seine Analyse.

Die "jungen Wilden" heben nicht ab

Die Youngsters reagierten auf ihren guten Einsatz mit Zufriedenheit und zugleich Bescheidenheit. "Die jungen Spieler haben bei den letzten beiden Maßnahmen gezeigt, dass wir das System spielen können. Wir sind auf einem guten Weg. Ansprüche auf einen Stammplatz würde ich nie öffentlich anmelden. Dazu habe ich zu viel Respekt", meinte Niklas Süle. Kai Havertz betonte: "Für mich war wichtig, dabei zu sein. Man kann sich von den erfahrenen Spielern einiges abgucken." Leroy Sane versprühte hingegen Optimismus: "Das war ein gutes Spiel als Vorbereitung auf Montag. Wir werden das Spiel gewinnen."

Schützenhilfe vom Weltmeister nötig

Um im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande den Verbleib in der A-Gruppe noch sichern zu können, braucht die DFB-Auswahl allerdings Schützenhilfe. Holt Frankreich am Freitagabend (20.45 Uhr) mindestens ein Unentschieden gegen die Niederlande, hätte das Löw-Team den Verbleib in der A-Gruppe des neuen UEFA-Wettbewerbs noch in eigener Hand.