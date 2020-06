Selbstbewusstein pur beim FC Bayern-Trainer Flick

Rückstand, was soll's?

Selbst den zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand in Leverkusen kommentierte Flick frei nach dem Motto "Schwamm darüber" - und jetzt erst recht: "Es war ganz gut, dass wir in Rückstand geraten sind, weil die Mannschaft sich dann aufgerappelt hat." "Nach anfänglichen Problemen, die zurecht zum 0:1 geführt haben, sind wir zurückgekommen. Das zeigt die Einstellung und die Mentalität", erklärte der Coach. Sein Fazit zum heutigen Tage lautet: "Im Fußball geht es darum, dass man Spiele gewinnt. Das haben wir in 2020 eindrucksvoll gezeigt." Und das Jahr ist ja noch lange nicht zu Ende.