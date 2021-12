Sekunden fehlen zum Sieg - Straubing verliert in Düsseldorf

Die Straubing Tigers haben in einem Nachholspiel der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nur knapp einen Auswärtssieg bei der Düsseldorfer EG verpasst. In der Verlängerung unterlagen die Niederbayern mit 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1).

Zweimalige Führung reicht nicht

Michael Connolly brachte die Tigers bereits nach 40 Sekunden in Führung, Kael Mouillierat (16.) erhöhte. Im zweiten Drittel glichen die Gastgeber dann aus, ehe Marcel Brandt die Tigers erneut in Front schoss. Aber Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit erzwang Düsseldorf die Verlängerung, in der dann der Siegtreffer für die Rheinländer fiel.

Nächster Gegner: ERC Ingolstadt

Schon am morgigen Donnerstag geht es für die Tigers in der DEL weiter: Dann ist um 19.30 Uhr der ERC Ingolstadt in Straubing zu Gast.