Seitz gewinnt Bronze am Stufenbarren

Neun Jahre nach ihrem WM-Debüt hat die deutsche Mehrkampf-Meisterin ihre ersehnte erste Medaille bei Kunstturn-Weltmeisterschaften gewonnen. "Es hat mir nie etwas gefehlt, bis auf dieses kleine Ding um den Hals", sagte die deutsche Rekordmeisterin nach dem bislang größten Erfolg ihrer mittlerweile neunjährigen Laufbahn.

Perfekte Übung überzeugt die Kampfrichterinnen

Mit einer nahezu perfekten Übung am Stufenbarren bestätigte die Pädagogikstudentin ihre starke Leistung aus der Qualifikation und musste sich nur von zwei Turnerinnen geschlagen geben. Mit einer ausgewogenen Mischung aus Schwierigkeit und Eleganz überzeugte die Stuttgarterin die Kampfrichterinnen, am Ende standen erstklassige 14,600 Punkte zu Buche.

Neue Hoffnung für Dauser

Am letzten Tag der Turn-Weltmeisterschaften von Doha trägt der Unterhachinger Lukas Dauser am Samstag die deutschen Hoffnungen. Für den EM-Zweiten von 2017 ist bereits das Erreichen des Endkampfes am Barren ein Riesenerfolg, weil er nach einem komplizierten Kreuzbandriss eine 16-monatige Wettkampfpause einlegen musste. Dauser will versuchen, über eine perfekte Haltung Zehntelpunkte gutzumachen, die ihm seine Konkurrenten aufgrund höherer Schwierigkeiten noch voraus sind. Eine Medaille scheint aber nicht in Reichweite.