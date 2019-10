Seitenwechsel: Neureuthers Premiere als ARD-Ski-Experte

Auch für Felix Neureuther beginnt am Wochenende in Sölden der alpine Winter - allerdings erstmals in seiner neuen Rolle als TV-Experte bei der ARD. Das ehemalige Slalom-Ass will vor allem eines: "Dem Zuschauer da draußen den Sport so schön als möglich präsentieren - mit allen Emotionen und Facetten."

Respekt vor der neuen Aufgabe

Ein bisschen trainiert hat der 35-Jährige auch für seinen neuen Job: "Ich habe schon etwas geprobt - auch vor dem Spiegel. Das hat für einen selber schon komisch ausgeschaut." Vor seiner neuen Aufgabe hat er Respekt. "Es ist schon was anderes, wenn du nicht mehr gefragt wirst, sondern jetzt da unten stehst und selbst Fragen stellst und deinen Senf dazu geben musst", sagte Neureuther.

"Ich probiere so zu sein, wie ich bin." Felix Neureuther

Der Garmisch-Partenkirchener hat 13 Weltcup-Rennen gewonnen und damit mehr als jeder andere Skirennfahrer aus Deutschland. Der Familienvater ist mit der ehemaligen Biathletin und Skilangläuferin Miriam Neureuther (ehemals Gössner) verheiratet und hat eine Tochter. Seine Karriere hat er im März beendet.