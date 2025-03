Finn Dahmen: Vom Negativrekord zum neuen Helden des FC Augsburg

Finn Dahmen vom FC Augsburg ist nach dem 1:0 (0:0) seiner Mannschaft gegen den VfL Wolfsburg nun seit mehr als zehn Stunden ohne Gegentreffer in der Fußball-Bundesliga. Mit nun 613 Minuten rückte der 26-Jährige auf Platz zehn der ewigen Bestenliste vor. Damit lässt er so prominente Namen wie Uli Stein oder Jens Lehmann hinter sich. "Das ist Wahnsinn. Es macht einfach jede Menge Spaß momentan mit der Mannschaft und jetzt versuchen wir einfach, diesen Lauf so lange wie möglich zu halten", sagte Dahmen im Sportschau-Interview.

Der FC Augsburg ist die zweitbeste Rückrundenmannschaft, seit zehn Spielen ungeschlagen - auch dank Finn Dahmen. "Finn macht das überragend, das ist top", schwärmte Augsburgs Trainer Jess Thorup.

Dahmen hält auch einen Negativrekord - "irgendwie verrückt"

2023 kam Dahmen zum FC Augsburg - und startete mit einem Negativrekord: Dahmen absolvierte von 2020 bis 2024 zunächst im Trikot des FSV Mainz 05 und dann im Trikot des FC Augsburg 35 Bundesligaspiele, ohne nur einmal zu null gespielt zu haben. Damit hält er seit dem 17. Februar 2024 einen Bundesligarekord.

Und jetzt ist der U21-Europameister von 2021 seit zehn Stunden ohne Gegentreffer. Das zeigt, wie brutal Fußball sein kann - letzte Saison wurde er heftig kritisiert, weil er den Kasten nicht sauber halten konnte, jetzt wird er für seine 613 Minuten ohne Gegentor hochgejubelt. "Irgendwo ist es verrückt. Es zeigt, wie schnell es im Fußball gehen kann. Trotzdem war es letztes Jahr auch eine erfolgreiche Saison, also war ich auch zufrieden mit meiner ersten Saison und natürlich hat es dann gut getan, den Bann zu brechen. Die Null zu halten ist eine schöne Nebensache, aber ist nicht mein Hauptziel."

Träumt Dahmen von Europa?

Ist nach dem Augsburger Höhenflug die Teilnahme am internationalen Fußball das Hauptziel von Dahmen? Träumt der 26-Jährige von Europa? "Träumen kann man natürlich immer und wir sind gerade in einem Flow und jetzt versuchen wir einfach, diesen Flow zu halten."

Dahmens Spielstärke: Mehr als nur ein Torhüter

Der 26-Jährige glänzt nicht nur auf der Linie, er ist auch in der Lage, das Spiel aufzubauen. Dahmen ist ein moderner, spielstarker Torhüter. Mit 1,86 Metern zählt er nicht unbedingt zu den größten Keepern. Für Dahmen ist die fehlende Größe aber "nicht ausschlaggebend" und sicher kein Nachteil. "Als kleinerer Torwart, hat man den Vorteil, dass man beweglicher und schneller ist. Als größerer hast du mehr Reichweite", sagte Dahmen einmal in einem BR24Sport-Interview.