Segeln: Solider Start trotz Crash für Lutz/Beucke

Nach den Rängen fünf, sechs und acht in den ersten drei Wettfahrten vor Enoshima belegte das deutsche Duo mit der für den Chiemsee Yacht Club startenden Bayerin am Dienstag den siebten Platz in der Gesamtwertung.

Ihren Schreckmoment erlebten die Europameisterinnen im zweiten Rennen, als sie an einer Wendemarke unverschuldet mit den Norwegerinnen Helene Næss und Marie Rønningen kollidierten. Dabei entstand am Backbord-Ausleger des deutschen Boots ein Loch, das am Abend geflickt wurde. "Es war ein Riesenglück, dass keiner verletzt wurde und uns das keine Plätze gekostet hat", sagte Steuerfrau Lutz.