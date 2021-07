Segeln: Philipp Buhl will in Tokio Olympia-Bann brechen

Am Sonntag (25. Juli) fällt in der Enoshimas Sagami-Bucht auch für die deutschen Segler der Startschuss für die Olympischen Spiele. Laser-Weltmeister Philipp Buhl aus Sonthofen gehört in Japan zu den Medaillen-Kandidaten, nach seiner verpatzten Olympia-Premiere in Rio de Janeiro möchte der 31-Jährige einen gelungenen Start hinlegen.

Buhl hat "eine Rechnung offen"

2016, in Rio de Janeiro, war Buhl als Weltranglistenerster mit großen Hoffnungen in die olympischen Wettfahrten gegangen und enttäuschte vor allem sich selbst mit dem 14. Platz. Jetzt, fünf Jahre später, ist er erneut einer der größten Hoffnungsträger des Deutschen Segler-Verbands (DSV) auf Edelmetall. Buhl ist bereit. "Ich glaube, meine Form ist gut, und ich bin der beste, kompletteste Laser-Segler, der ich je war", sagte der Oberallgäuer kurz vor dem Start der Olympischen Regatta. "Wozu es reicht, wird sich zeigen müssen. Man kann nicht alles kontrollieren im Wettkampf", erklärte Buhl.

Buhl will an WM-Erfolg anknüpfen

Buhl gilt seit seinem WM-Sieg Anfang 2020 vor der Küste Melbournes als Bann-Brecher in der Segel-Nationalmannschaft: Mit seinem Titel hatte er die Negativ-Serie der DSV-Athleten beendet, die zwei Jahrzehnte keinen WM-Titel in einer olympischen Disziplin hatten gewinnen konnten. Das letzte olympische Segel-Gold ist sogar 25 Jahre alt. Jochen Schümann und seine Soling-Crew gewannen es vor 25 Jahren bei den Olympischen Spielen 1996.

Buhl könnte es in Tokio wieder mal packen. Der dreimalige Olympiasieger Schümann traut dem Allgäuer jedenfalls viel zu: "Der professionellste und beste deutsche Segel-Akteur bei diesen Spielen ist Philipp Buhl. Aber der bohrt das Brett auch an der dicksten Stelle: Philipp hat mehr Weltklassegegner als alle anderen. Er wird alles zeigen müssen, um seine Chance zu nutzen".