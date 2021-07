Segeln: Buhl rückt auf Platz sechs vor

Buhl kreuzte am Montag (26.07.2021) als Zweiter die Ziellinie. In Rennen drei wurde er Elfter. "Das waren auf dem drehenden und sehr böigen Kurs Enoshima sehr, sehr zufriedenstellende Ergebnisse, die man alle mit in der Wertung nehmen kann", sagte Buhl im Olympia-Hafen

Finne Tapper in Führung

Das Feld der 35 Laser-Jollen führt im Finnen Kaarle Tapper ein Mitglied aus Buhls Trainingsgruppe an. Der Schwede Jesper Stalheim liegt als Fünfter nach drei Rennen knapp vor dem Allgäuer. Als Vierter des Trainingsquartetts ist der Norweger Hermann Tomasgaard nach drei von zehn Rennen bis zum Medaillenfinale am 1. August Elfter.