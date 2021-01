Seefeld-Triple: Geiger sprintet noch auf Rang drei

Das Seefeld-Triple

Das Triple erstreckt sich über drei Tage. Am Samstag steht ein Wettbewerb mit einem Sprung und 10 km in der Loipe auf dem Programm, den Abschluss bildet am Sonntag ein "Marathon" mit zwei Sprüngen und einem 15 Kilometer-Rennen. Die Athleten nehmen Vorsprung und Rückstand von Durchgang zu Durchgang mit.