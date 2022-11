Sechster Sieg: FC Bayern marschiert makellos ins Achtelfinale

Der FC Bayern München hat als feststehender Sieger der Gruppe C auch das sechste und letzte Spiel in der Gruppenphase gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt: Drei 18-Punkte-Gruppenphasen in der Champions League sind bisher noch keinem Klub gelungen. Beim 2:0-Sieg gegen Inter Mailand konnte der Rekordmeister zudem eine Premiere feiern: Zum ersten Mal gelang den Münchner ein Heimsieg gegen die Nerrazzuri, die ebenfalls schon für die K.o.-Runde qaulifiziert waren.