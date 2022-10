Sechs Tore - sechs Kandidaten: Bayern-Treffer im September

Burhan Karababa – SK Waldkraiburg (A-Klasse)

Nach einem Freistoß seines Teamkollegen Salih Bahar, der vom Gegner per Kopf in die Mitte geklärt wird, setzt Burhan Karababa zum Fallrückzieher an und trifft den Ball perfekt – der Keeper kann nur hinterherschauen. Doch damit nicht genug: Nach Karababas Tor zum 2:2 in der 57. Minute sorgte sein Teamkollege Asdren Hoti in der 76. Minute noch für den 3:2-Sieg der Gäste in Aschau.

Maximilian Repasky – TSV Fischach (Kreisklasse)

Maximilian Repasky vom TSV Fischach ist ein wahrer Zauberer am Ball. Gegen den SV Schwabegg packt er in der 19. Minute einen Kunstschuss aus und verwandelt eine unzureichend geklärte Ecke satt ins obere rechte Eck – die Abwehrspieler und der Torwart strecken sich vergeblich.

Tobias Hovanjek – TSV 1861 Mindelheim (Kreisliga)

Große Akrobatik in der Kreisliga Allgäu Mitte: Tobias Hovanjek wird im Strafraum nahe des Elfmeterpunkts sträflich allein gelassen und kann sich seelenruhig auf den hohen Ball seines Mitspielers konzentrieren. Per Fallrückzieher befördert Hovanjek den Ball über den gegnerischen Keeper hinweg ins Tor. Der 1:1-Ausgleich für sein Team – und das in Unterzahl!

Tim Lauterbach – SV Mitterteich (Landesliga Nordost)

Dieses Spiel wird man beim SV Mitterteich so schnell nicht vergessen… Denn wann trifft schonmal der Torwart in der vierten Minute der Nachspielzeit per Kopf zum Ausgleich! Dieses Kunststück ist Tim Lauterbach gegen die Kickers Selb gelungen. Nach einer Ecke steigt der Keeper im Strafraum am höchsten, netzt gekonnt per Kopf ein und sicher seinem Team einen Zähler!

Alexander Piller – SC 1926 Eltersdorf (Bayernliga Nord)

Es läuft die 58. Minute im Bayernliga-Duell des SC Eltersdorf gegen den SSV Jahn Regensburg II. Links außen bekommt Alexander Piller den Ball, er läuft ein paar Schritte bis zum Sechzehner und zieht dann gefühlvoll ab: Der Fall dreht sich wunderschön am chancenlosen SSV-Keeper vorbei zum 2:1 ins Tor.

Thomas Haas – FC Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern)

Bei den Würzburger Kickers lief es im September mal so richtig. Die Siegesserie der Kickers ist beeindruckend: 5:2 (1. FC Schweinfurt), 3:2 (SpVgg Bayreuth), 7:1 (TSV Buchbach), 6:0 (FV Illertissen), 6:3 (FC Augsburg II) und 7:6 (DJK Vilzing) – und jetzt schießen sie auch noch beeindruckende Tore! Thomas Haas‘ 1:0 gegen den FV Illertissen ist der beste Beweis: Schöner kann man nicht treffen!

Das ist der Bayern-Treffer

Bei der gemeinsamen Aktion "Bayern-Treffer" küren das BR Fernsehen und der Bayerische Fußball-Verband den bayerischen Torschützen des Monats. Die schönsten Tore eines Monats werden immer Anfang des Folgemonats im BR Fernsehen vorgestellt. Per Zuschauerabstimmung ermitteln wir dann den Gewinner.