Sechs-Punkte-Wochenende für die Straubing Tigers in DEL

Mit Heimsiegen gegen Iserlohn am Freitag und Köln am Sonntag haben die Straubing Tigers ihr erstes Sechs-Punkte-Wochenende der laufenden DEL-Saison gefeiert. Damit sind die Niederbayern vor der Länderspielpause Tabellenzehnter. Sie halten außerdem mit 26 Punkten in 19 Spielen Kontakt zu den Playoff-Rängen.

4:2 gegen die Kölner Haie

Vor rund 3.800 Zuschauern im Stadion am Pulverturm haben die Tigers am Sonntagnachmittag die Kölner Haie mit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) besiegt. Die Treffer erzielten Brunnhuber, Leier, Mullock und Schönberger. Damit hat Kapitän Sandro Schönberger jetzt 150 Scorepunkte auf seinem Konto.

Am vergangenen Freitag hatten die Straubing Tigers die Iserlohn Roosters mit 5:0 geschlagen.