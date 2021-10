Sechs Niederlagen in Folge: Tigers verlieren in Wolfsburg

Der Druck auf die Straubing Tigers wächst weiter. Erneut haben die Niederbayern in der DEL (Deutsche Eishockey Liga) ihre beiden Spiele am Wochenende verloren. Das 1:2 aus Sicht der Tigers bei den Wolfsburg Grizzlys am Abend war die sechste Pleite in Folge.

Straubing nun Vorletzter in der Tabelle

Am vergangenen Freitag hatten die Straubinger bereits ihr Heimspiel gegen Bietigheim in der Overtime mit 3:4 verloren. Damit sind die Straubing Tigers mit nur sieben Punkten aus neun Spielen derzeit Tabellenvorletzter.

Nach der Enttäuschung am Freitagabend gegen Aufsteiger Bietigheim, wo die Tigers wenigstens einen Punkt sichern konnten, verpassten sie am Abend in Wolfsburg die Trendwende.

Nächstes Spiel am Sonntag gegen Krefeld

Andy Eder hatte die Niederbayern im ersten Drittel in Führung gebracht. Obwohl die Tigers in der Folge gute Chancen hatten, gelang ihnen kein weiteres Tor. Die Grizzlys dagegen konnten das Spiel drehen.

Am kommenden Freitag hat die Mannschaft spielfrei. Am folgenden Sonntagnachmittag kommen dann die Krefelder Pinguine nach Straubing.