Sebastian Vettel von Ferrari-Aus offenbar überrascht

Mitte Mai kam die Nachricht, dass Sebastian Vettel seinen auslaufenden Vertrag bei Ferrari nicht verlängern werde. "Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben", wurde er damals in einer Mitteilung des Rennstalls zitiert. Dieser Version widersprach Vettel nun.

Auf der Pressekonferenz vor dem Formel-1-Start im österreichischen Spielberg am Wochenende erklärte er, von Ferrari vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein: "Ich war sehr überrascht, als ich den Anruf von Mattia (Binotto, Teamchef von Ferrari/Anm.d.Red.) bekam." Demnach hatte er zuvor keinen neuen Vertrag angeboten bekommen. "Wir hatten nie eine Diskussion. Es lag nie ein Angebot auf dem Tisch."

Ferrari: Offenbar frühe Entscheidung gegen Sebastian Vettel

Vettel war 2015 als vierfacher Weltmeister von Red Bull zu Ferrari gewechselt. Er wollte gemeinsam mit dem italienischen Rennstall an die Formel-1-Spitze. Doch über zwei zweite Plätze in der WM-Wertung kam er in den folgenden Jahren nicht hinaus. In der vergangenen Saison hat ihn sein damals neuer Teamkollege Charles Leclerc sogar übertrumpft und 24 Punkte mehr eingefahren, Vettel wurde am Ende nur Fünfter.

Die Scuderia hat offenbar sehr früh in diesem Jahr entschieden, in Zukunft auf den 22-jährigen Monegassen Leclerc zu setzen. An seiner Seite soll kommendes Jahr der 25-jährige Spanier Carlos Sainz fahren. Vettel, der am morgigen Freitag 33 Jahre alt wird, hat noch kein Cockpit für die kommende Saison. "Ich will nichts übereilen", sagte der viermalige Weltmeister. Er wolle sicherstellen, die richtige Entscheidung für sich und seine Karriere zu treffen. "Ich bin immer noch motiviert und bereit, mehr zu erreichen", sagte Vettel. Aber dafür müssten die Umstände passen.

Sebastian Vettel hat noch kein Cockpit für die kommende Saison

Vettel will offenbar weiter um Titel fahren – ohne erst noch jahrelang Aufbauarbeit leisten zu müssen. Damit kommen aber nur sehr wenige Rennställe infrage. Red Bull setzt voll auf ihre Nummer 1, Max Verstappen, und will mit ihm Weltmeister werden. Deswegen erscheint eine Rückkehr Vettels zu seinem Ex-Rennstall eher unwahrscheinlich.

Eine andere Option ist Mercedes. Aber auch hier stehen die Chancen nicht besonders gut. Zwar laufen die Verträge von Titelverteidiger Lewis Hamilton und Valtteri Bottas am Jahresende ebenfalls aus. Teamchef Toto Wolff räumte dem Deutschen zuletzt aber lediglich Außenseiterchancen auf einen Platz im Silberpfeil ein.

Sollte Vettel am Ende gar kein Cockpit erhalten, wäre die kommende Saison die erste seit 1990, in der kein Deutscher in der Formel 1 am Start wäre.