Sebastian Vettel: Angriff auf den WM-Titel mit Aston Martin

Die Zeit bei der Ferarri sei "natürlich nicht gerade einfach, da muss ich nicht drum herumreden", sagte Vettel nach dem Tiefschlag beim Großen Preise von Silverstone im August. "Ihr habt es vermasselt", blaffte der Pilot per Funkspruch sein Team an. Und das, obwohl er mit einem Dreher in der ersten Kurve das Unheil selbst eingeleitet hatte. Platz zwölf in Silverstone, nicht einmal in den Punkterängen - es war ein zwischenzeitlicher Tiefpunkt im Abschiedsjahr des Heppenheimers bei der "Scuderia".

Schmutzige Scheidung

Schon seit Mai steht fest: Der viermalige Formel-1-Weltmeister wird Ferrari nach Ablauf seines Vertrags verlassen. "Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben", lautete die offizielle Mitteilung des Rennstalls. Bei Vettel selbst klang das anders: "Wir hatten nie eine Diskussion. Es lag nie ein Angebot auf dem Tisch", sagte er in Spielberg im Juli.

Abschiedstour der Leiden

In Österreich zerstörte ein von seinem Teamkollegen Charles Leclerc verschuldeter Crash mit Vettel das Rennen beider Piloten. In den Folgerennen fuhr Vettel immer wieder nur um Platz zehn. Platz sechs in Ungarn war sein bestes Saisonergebnis. Beim Training in Spa rutschte Ferrari sogar durch bis ans Ende des Feldes. Ausgerechnet beim Heimrennen in Monza überstand Vettel nicht einmal das erste Qualifying. Die Ehe des viermaligen Weltmeisters mit Ferrari war endgültig zerrüttet.

Höhen und Tiefen mit den Roten

Dabei hatte das Rendezvouz mit den Roten so gut begonnen. Im Jahr 2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Nach Platz drei in Australien folgt in Malaysia gleich der erste Sieg für den italienischen Rennstall, In Ungarn der nächste. Doch es folgten auch Ausfälle und schwächere Rennen, in der WM-Wertung blieb Vettel hinter Lewis Hamilton und Nico Rosberg am Ende nur Platz drei.