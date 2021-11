Sebastian Neumann ist neuer Sportdirektor der Würzburger Kickers

Den Kickers-Fans dürfte der Name Sebastian Neumann in guter Erinnerung sein: Schließlich stand der gebürtige Berliner in 66 Pflichtspielen für die Mannschaft als Kapitän auf dem Platz. Der Höhepunkt dieser Zeit war dabei der überraschende Aufstieg des Vereins in die 2. Bundesliga 2017. In der Kickers-Pressekonferenz steht er nun ohne Binde aber dafür mit Karo-Hemd und mit neuer Rolle: als neuer Sportdirektor des Drittligisten.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Klubverantwortlichen", sagte Neumann der Presse. "Ich hatte in den letzten Tagen ausführlich Gelegenheit, meine Pläne und konzeptionellen Ideen für die sportliche Ausrichtung und Entwicklung vorzutragen." Er habe sich außerdem bereits eng mit dem neuen Trainer Danny Schwarz austauschen können. Vor allem über die aktuelle Situation und den Kader.

Neumann: Kickers-Job "insgesamt eine große Herausforderung"

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Mai 2021 steht der Verein auch eine Liga tiefer im Tabellenkeller. Derzeit finden sich die "Rothosen" auf dem vorletzten Platz der 3. Liga wieder. Nur Aufsteiger TSV Havelse hat in dieser Saison weniger Punkte geholt.

"Es ist insgesamt eine große Herausforderung, die ich mit voller Hingabe und Leidenschaft angehen werden", so der neue Sportdirektor Sebastian Neumann. Der 30-Jährige hatte seine aktive Karriere als Fußballprofi erst im Januar 2020 in Duisburg beendet. Damals gab er gesundheitliche Probleme als Grund an. Seitdem bildet sich der ehemalige Innenverteidiger für sein weiteres Engagement im Profifußball weiter. In der vergangenen Woche konnte Neumann die Trainer-B-Lizenz des Deutschen Fußball-Bundes absolvieren.

Vom Nachwuchs zu den Profis

Kickers-Vorstandsvorsitzender Christian Jäger freute sich über die Besetzung: "Wir freuen uns sehr, dass Sebastian diesen Posten übernimmt. Eine wichtige Aufgabe seiner Arbeit wird sein, die Verknüpfung zwischen Profibereich und Leistungszentrum zu betreuen und weiterzuentwickeln." Die letzten eineinhalb Jahre war Neumann im Nachwuchs-Leistungszentrum der Kickers tätig. "Mit seiner bisherigen Tätigkeit bei den Kickers, ist er bestens aufgestellt", sagte Jäger zu der Besetzung.

Würzburger Kickers stellen sich neu auf

Erst im Oktober hatte der Klub nach dem sportlichen Tiefflug die Reißleine gezogen und neben Cheftrainer Torsten Ziegner und seinem Assistenten auch den damaligen Vorstand Sport Sebastian Schuppan entlassen.

Wie Neumann war auch Schuppan ein bei den Fans beliebter Ex-Profi, der nahtlos in die Führungsebene wechselte. Damals erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Thorsten Fischer, "Sebastian hat den schwierigen Spagat gewagt". Einen Spagat, um den auch der neue Sportdirektor Neumann nicht umhin kommen wird.