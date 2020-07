Sebastian Hoeneß wird Trainer in Hoffenheim

Auf der ersten Profistation erfolgreich

Der kometenhafte Aufstieg beim FC Bayern München mit dem Titelgewinn in der schwierigen Corona-Saison hat nach gleich bei seiner ersten Trainerstation im Profifußball und nach nur einer Saison Begehrlichkeiten in der Branche geweckt. Der 38-Jährige wird dort nicht als Sohn oder Neffe wahrgenommen, der frühere Jugendcoach von Hertha Zehlendorf und RB Leipzig hat sich als erfolgreicher Trainer etabliert. Die Art und Weise, wie er spielerische Dominanz und defensive Stabilität im Spiel der jungen Bayern-Mannschaft erfolgreich verzahnte, wird als sein großer Verdienst eingestuft.

"Er hatte am Anfang viele Vorurteile, weil er auch Hoeneß heißt. Ich bin ganz glücklich, dass er einen so tollen Job macht, denn so gut hat die zweite Mannschaft noch nie da gestanden", lobte Uli Hoeneß schon vor den Hoffenheim-Spekulationen. Dabei war Onkel Uli, das verriet Sebastian Hoeneß einmal in der Süddeutschen Zeitung damals "nicht angetan von der Idee", ihn zu verpflichten. "Uli wusste, was das mit sich bringen kann, dass da immer etwas mitschwingt", sagte der Jung-Hoeneß, der zunächst zwei Jahre die U19 trainierte.