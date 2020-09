Sebastian Hoeneß will den Bayern "weh tun"

Sebastian Hoeneß dürfte am vergangenen Wochenende einige Mal tief durchgeschnauft haben. In seinem ersten Bundesligaspiel als Cheftrainer glückte mit 1899 Hoffenheim ein 3:2-Sieg beim 1. FC Köln. Das Siegtor fiel in der Nachspielzeit.

Auch im DFB-Pokal mühten sich die Hoffenheimer, mussten gegen Viertligist Chemnitz sogar ins Elfmeterschießen, um den Einzug in die zweite Runde sicherzustellen. Trotz des Holperstarts schlägt Hoeneß in den ersten Wochen in Hoffenheim viel Lob entgegen.

"Wir haben zwei Spiele hinten heraus noch gezogen. Das liegt sicher auch an Sebastian, an der Art und Weise, wie er mit der Mannschaft umgeht und arbeitet", sagte Sportchef Alexander Rosen: "Er hat bisher einen super Eindruck hinterlassen."