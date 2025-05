Sebastian triumphiert: Pokal-Triple der Familie Hoeneß perfekt

Trainer Sebastian Hoeneß siegte mit dem VfB Stuttgart in einem lange Zeit einseitigen Finale mit 4:2 (3:0) gegen den Zweitligaaufsteiger Arminia Bielefeld und holte zum vierten Mal in der Historie des Vereins den DFB-Pokal - für den Coach ein ganz besonderer Moment: Durch den Gewinn des Pokals trat Hoeneß in die Fußstapfen seiner berühmten Familie. Onkel Uli hatte den Cup als Spieler des FC Bayern einmal und als Funktionär zwölfmal gewonnen. Papa Dieter Hoeneß holte ihn mit den Bayern dreimal.

Endspiel 1982: Mutter schwanger - Hoeneß' besondere Finalgeschichte

Unvergessen dabei das Endspiel des FC Bayern am 1. Mai 1982 gegen den 1. FC Nürnberg, damals in Frankfurt: Dieter Hoeneß hatte sich in der Anfangsphase bei einem Zusammenprall eine fünf Zentimeter lange Risswunde an der Stirn zugezogen. Mit einem Turban-ähnlichen Kopfverband, der sich im Laufe der Partie mit Blut tränkte, ging es weiter. Hoeneß bereitete trotz der Verletzung zwei Treffer vor und sorgte nach 0:2-Pausenrückstand kurz vor Schluss für den 4:2-Endstand - natürlich per Kopf.