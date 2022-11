Seattle Seahawks sind bereit für NFL-Game in München

Headcoach Carrol will "das beste daraus machen"

Seahawks-Headcoach Pete Carroll erwartet ein "spannendes Spiel" und eine "schwierige Aufgabe" in der Münchner Arena vor 67.000 Zuschauern. Die Partie am Sonntag ist die Permiere der National Football League (NFL) auf deutschem Boden. "Wir freuen uns, hier in München zu spielen und wollen das beste daraus machen.", sagte Headcoach Carrol heute nach dem Training auf einer ersten Pressekonferenz.

Die Vorfreude auf das Spiel ist groß, auch bei den Football-Fans in aller Welt. Drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können. Der Andrang war groß, die Tickets nach nur wenigen Minuten bereits alle vergriffen. Wer diesmal kein Ticket ergattern konnte hat vielleicht beim nächsten Mal mehr Glück. In den kommenden drei Jahren soll jedes Jahr ein NFL-Spiel in München und Frankfurt stattfinden.