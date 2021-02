Schwimmsparte des TB 1888 Erlangen rüstet sich für die Zukunft

Seit Anfang des Jahres ist es offiziell: Der Standort des Landesstützpunkts Schwimmen ist nicht länger in Erlangen, sondern in Nürnberg. So hat es der bayerische Schwimmverband beschlossen und die zwölf Jahre andauernde Kooperation mit dem Turnerbund 1888 Erlangen und dem langjährigen Landestützpunkttrainer Roland Böller aufgekündigt. Hinter den Kulissen schwelt es dazu noch ordentlich. Auch juristisch ist die Sache noch nicht ausgestanden. Nichtsdestotrotz wollen die Erlanger Leistungsschwimmer nun positiv in die Zukunft sehen.

Turnerbund 1888 Erlangen verpflichtet Roland Böller

Er ist seit fast 30 Jahren im Geschäft: Roland Böller. Unter ihm wuchsen in Erlangen Vorzeige-Athletinnen wie Hannah Stockbauer oder Daniela Götz heran. An diese Erfolge will der Turnerbund 1888 Erlangen nun anknüpfen – auch ohne offiziell Landesstützpunkt zu sein. Der Verein machte Böller deshalb zum Cheftrainer der Schwimmsparte. Grundsätzlich ändere sich für ihn sehr wenig, erzählt Böller nach dem Frühtraining in der Hannah-Stockbauer-Halle in Erlangen: "Die Sportlerinnen und Sportler sind die gleichen, die Halle ist die gleiche, die Aufgabe ist die gleiche. Wir können da weitermachen, wo wir die letzten Jahre erfolgreich unterwegs waren."

Trainingsbedingungen sind auch zu Corona-Zeiten ideal

Acht Athletinnen und Athleten aus dem Bundeskader und 24 aus dem Landeskader trainieren momentan bei Roland Böller mehrmals die Woche. Die Bedingungen für den Schwimm-Nachwuchs sind trotz oder gerade wegen Corona ideal. "Ich leide natürlich mit jedem, der aus gesundheitlichen Gründen schwimmen muss und nicht kann, der gern schwimmt und jetzt nicht kann. Auch aus unserer Gruppe sind manche dabei, die noch nicht schwimmen dürfen. Es dürfen nur die Landeskader und Bundeskader schwimmen", erklärt der Schwimm-Cheftrainer die Trainingssituation unter Corona-Bedingungen. Und Bundeskader-Athlet Mykyta Rodenko fügt hinzu: "Wir haben das ganze Bad für uns. Man kann hier prima trainieren. Von Corona merkt man nicht so viel, außer, dass die Badegäste nicht da sind."

Kellie Messel: neuer bayerischer Rekord im 100 Meter Brustschwimmen

Was allerdings schon fehle seien Trainingslager und natürlich Wettkämpfe. Das empfindet auch Kellie Messel so. Die 16-Jährige ist aktuell eine der besten deutschen Brust-Schwimmerinnen und für jede Gelegenheit dankbar, wo sie sich mit anderen Athletinnen messen kann. Die Möglichkeit dazu hatte sie zuletzt kurz vor Weihnachten. Da schwamm sie über 100 Meter Brust mit 1:09,44 einen neuen bayerischen Rekord und unterbot als erste bayerische Schwimmerin die Schallmauer von 1 Minute und 10 Sekunden. "Es war erst einmal wirklich schön, wieder so ein bisschen Wettkampf-Feeling zu haben. Ich habe mit der Zeit auch gar nicht gerechnet, weil das so aus dem Training heraus war und wir noch nicht so lange trainieren konnten. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass es so gut geklappt hat", sagt Kellie Messel.

Schwimm-Standort Erlangen soll zukunftsfähig gemacht werden

Es soll nicht der letzte Rekord für die Erlanger Schwimmerinnen und Schwimmer sein. Der Standort ist im Wandel und stellt die Zeichen auf Erfolg. Ein Mosaiksteinchen sei sicherlich der Trainer Roland Böller, so der Präsident des Turnerbund 1888 Erlangen Matthias Thurek. Langfristig aber gehe es um ein Gesamtkonzept, das den Standort Erlangen im Bereich Leistungsschwimmen zukunftsfähig mache und weiter voranbringe: "Es geht um die Rahmenbedingungen. Da sind wir am Arbeiten, dass hier nicht nur Schwimmbahnen zur Verfügung stehen, sondern dass die Sportlerinnen und Sportler sich rundum wohlfühlen. Dazu gehört natürlich auch die Stadt, die das unterstützt. Außerdem haben wir etliche Sponsoren, die dieses Projekt Leistungsschwimmen in Erlangen fördern."

Dass die Sportlerinnen und Sportler nach wie vor in Erlangen trainieren, obwohl sie wissen, dass dies kein offizieller Stützpunkt mehr sei, bestärke den Verein in seinem Tun. Denn "unterm Strich ist es wurscht, wie der Standort benannt ist", so Thurek weiter. Wichtig sei, dass hier gut gearbeitet werde und die besten Sportlerinnen und Sportler ihrem Training nachgehen könnten. Wie das Gesamtkonzept für das Projekt Leistungsschwimmen genau aussieht, ist noch ein Geheimnis. Die Gespräche mit der Stadt und Sponsoren laufen.