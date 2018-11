20.11.2018, 11:59 Uhr

Schwimmkurs für Kinder und Senioren in Michelau

In Bayern sind in diesem Jahr 80 Menschen ertrunken – so viele wie schon lange nicht mehr. Ein Grund: Immer weniger lernen Schwimmen. In den Schulen ist das Fach keine Pflicht. In Michelau im Landkreis Lichtenfels ist das anders.