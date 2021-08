Schwimmer Taliso Engel: Medaillenhoffnung bei Paralympics

Als Taliso Engel noch ein Kind war, hat ihn seine Mutter Cosima zum Schwimmunterricht geschickt. Weil er stark sehbehindert ist, hatte sie Angst, dass er im Meer das Ufer mal nicht so schnell finden könnte und deswegen länger schwimmen muss. Anfangs ist er nur bei den regulären Wettkämpfen des Deutschen Schwimmverbands (DSV) gestartet, bis ihn Michael Heuer von der Sehbehindertenschule in Langwasser zu Meisterschaften des Deutschen Behindertensportverbandes mitgenommen hat.

Heute, mit 19 Jahren, ist Engel Para-Weltmeister und -Europameister und die bayerische Medaillenhoffnung über 100 Meter Brust bei den Paralympischen Spielen in Tokio.

Erst Schule, dann Training

Satte neun Trainingseinheiten absolviert der Teenager jede Woche: Schwimmen, Athletik, Kraft. Nach der Schule geht es direkt zum Training, die Hausaufgaben erledigt er abends. Im Wasser findet sich Engel dank der schwarzen Linie am Boden und der weiß-blauen Leine zurecht. Die kann er mit knapp sechs Prozent Sehvermögen gerade so wahrnehmen.

Eine paralympische Medaille fehlt noch in der Sammlung des vom Deutschen Behindertensportverbands (DBS) 2019 ausgezeichneten "Para-Nachwuchssportlers des Jahres". Die will sich der Schwimmer von der SG Mittelfranken jetzt in Tokio holen.

"Bei den Paralympics ist es mein großes Ziel, über die 100 Meter Brust in den Top-3 mitzuschwimmen. Das wäre mein großes Ziel und ein großer Traum, der in Erfüllung gehen würde." Para-Weltmeister Taliso Engel

Voll motiviert nach Japan

Der 19-Jährige, der Kaiserschmarrn und Kässpatzen liebt, lässt sich nicht nur von seinem Team und seinen Freunden motivieren, sondern auch von seinem langjährigen Trainer Jochen Stettina, mit dem er täglich im Langwasserbad anzutreffen ist. Der traut seinem Schützling einiges zu bei den Wettkämpfen in Tokio:

"Prinzipiell geht es darum, die beste Leistung abzurufen. Und wenn er die beste Leistungen zu dem Zeitpunkt abruft, kann es definitiv eine Medaille werden." Trainer Jochen Stetina