Schwimmen mit Olympiaflair

1972er-Design nach Sanierung teilweise zurück

In den 50 Jahren nach den Olympischen Spielen in München sind nicht nur die Haare von Mark Spitz grau geworden, auch die Schwimmhalle selbst ist in die Jahre gekommen, und so war 2016 eine Sanierung nötig. Allzu große Veränderungen durften dabei nicht gemacht werden, denn die Halle steht unter Denkmalschutz.

Vor allem die Technik im Verborgenen musste auf neuesten Stand gebracht werden. In mehreren Bauabschnitten wurden die beiden Becken saniert, wie Betriebsleiter Dietmar Valeri berichtet: "Die größte Veränderung sind wohl die Edelstahlbecken, vorher war das ja gefliest. Aber bei anderen Einrichtungen wie zum Beispiel den Duschen sind wir zum Design von 1972 zurückgegangen. Und auch im Trainingsbecken unter der Tribüne findet man jetzt wieder die Streifen in den Olympia-Farben an der Wand.“

Außerdem gibt es einen Zehn-Meter-Sprungturm für die ganz Mutigen, ein Sprudelbecken zum Entspannen und seit der Sanierung auch einen Bereich zum Spielen und Planschen für die ganz Kleinen.