Schwimmen im See - Freiheit pur?

Schwimmen im See ist für viele Freiheit pur. Keine Begrenzungen, kaum Mitschwimmer, endlose Strecken. Allerdings gilt im Freiwasser noch mehr als im Becken: Wasser hat keine Balken! Sicherheit geht vor, denn auch gute Schwimmer können in Gefahr geraten.

Im See ist Vorbereitung wichtig: Schauen Sie sich den See an, Luftaufnahmen oder Karten im Internet sind gute Recherche-Tools. Da kann man sich eine Strecke aussuchen und sogar ausmessen. Entfernungen werden im Freiwasser oft länger als gemessen, denn selten schwimmt man schnurstracks geradeaus. Das sollte man im Hinterkopf haben, etwa zehn Prozent kann man dazu rechnen. Also bei einer Strecke von zwei Kilometern sollte man mit 2,2 Kilometern rechnen. Im Schwimmbecken kann man einfach aufhören, wenn man keine Kraft mehr hat. Das geht im See natürlich nicht.