Schwimm-WM: Würzburgerin Leonie Beck erfüllt sich Olympiatraum

Finnia Wunram (Magdeburg) und die für den SV Würzburg 05 startende Leonie Beck belegten am Sonntag im EXPO Ocean Park im südkoreanischen Yeosu den achten bzw. neunten Platz, Das reichte für das Olympiaticket. Die ersten zehn Schwimmerinnen des Zehn-Kilometer-Rennens qualifizierten sich für die Sommerspiele in einem Jahr. Die Männer kämpfen am Dienstag um ihre Startplätze.

Im ruhigen Wasser des Hafenbeckens des Weltausstellungsgeländes von 2012 blieb die Spitzengruppe bis zum Ziel zusammen. Im spannenden Schlussspurt gewann nach 1:54:47,2 Stunden die Chinesin Xin Xin vor der Amerikanerin Haley Anderson und der Italienerin Rachele Bruni. Wunram lag 3,5 Sekunden hinter der Siegerin, Beck 3,8 Sekunden. Becks Vorsprung auf Rang elf betrug gerade einmal 0,2 Sekunden.