Schwimm-WM: Beck verpasst Einzelmedaille um 1,3 Sekunden

Die 25-Jährige aus Würzburg schlug am Montag im Fünf-Kilometer-Rennen im Lupa-See nach 57:56,2 Minuten an und belegte damit den vierten Platz. Gold sicherte sich die brasilianische Olympiasiegerin Ana Marcela Cunha, die sich im Fotofinish gegen Aurélie Muller aus Frankreich durchsetzte. Bronze ging an Giulia Gabbrielleschi aus Italien. Zum Podium fehlten Beck 1,3 Sekunden.

Nächste Medaillenchance über zehn Kilometer

"Leider ist es Platz vier geworden, aber wichtig sind in zwei Tagen noch die zehn Kilometer", sagte Beck, die etwas zu spät angegriffen hatte. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Südkorea hatte sie über fünf Kilometer Bronze gewonnen. Am Sonntag war die 25-Jährige Teil der deutschen Staffel, die Gold holte. Die zweite deutsche Starterin Jeannette Spiwoks wurde Neunte.

Im Männerrennen hatte Florian Wellbrock zuvor den Weltmeistertitel gewonnen. Der 24-Jährige setzte sich vor dem Italiener Gregorio Paltrinieri und Mychajlo Romantschuk aus der Ukraine durch und holte bereits seine vierte Medaille bei den Rennen im Becken und Freiwasser in Ungarn.